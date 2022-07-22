Путин поздравил Драупади Мурму с избранием на пост президента Индии
- Gettyimages.ru
- © Manish Swarup
«Придаём большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию российско-индийского политического диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения международной стабильности и безопасности», — говорится в послании, адресованном Мурму.
Владимир Путин пожелал индийской коллеге успехов и крепкого здоровья и благополучия.
Накануне кандидат в президенты Индии от Национально-демократического альянса Драупади Мурму набрала достаточное количество голосов, чтобы занять должность главы государства.