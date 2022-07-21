Times of India: Драупади Мурму одержала победу на президентских выборах в Индии

Кандидат в президенты Индии от Национально-демократического альянса Драупади Мурму набрала достаточное количество голосов, чтобы занять должность главы государства, сообщает Times of India.

В настоящее время президентский пост занимает Рам Натх Ковинд, его полномочия завершаются 24 июля.

По данным избиркома, подсчёт голосов пока продолжается, однако Мурму набрала более половины от общего числа голосов.