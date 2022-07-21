Times of India: Драупади Мурму одержала победу на президентских выборах в Индии
Кандидат в президенты Индии от Национально-демократического альянса Драупади Мурму набрала достаточное количество голосов, чтобы занять должность главы государства, сообщает Times of India.
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В настоящее время президентский пост занимает Рам Натх Ковинд, его полномочия завершаются 24 июля.
По данным избиркома, подсчёт голосов пока продолжается, однако Мурму набрала более половины от общего числа голосов.
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