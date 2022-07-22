Первая леди США поблагодарила оскорбившего Байдена американца

Первая леди США Джилл Байден поблагодарила мужчину, который назвал американского президента Джо Байдена худшим главой государства в мире.

Джилл Байден приехала в Нью-Хейвен, штат Коннектикут, на встречу в рамках программы поддержки учебных программ, которые финансируются администрацией президента.

После того как она вышла из автомобиля, один из американцев, находившихся на улице, выкрикнул, что Байден является худшим президентом в мире, и заявил, что власти должны гражданам деньги за бензин.

Первая леди США при этом улыбнулась и поблагодарила его.

«Спасибо вам! Спасибо!» — сказала она и прошла в здание.

Ранее Байден обвинил президента России Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.