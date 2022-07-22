Первая леди США поблагодарила оскорбившего Байдена американца

Короткая ссылка
Первая леди США Джилл Байден поблагодарила мужчину, который назвал американского президента Джо Байдена худшим главой государства в мире.
Первая леди США поблагодарила оскорбившего Байдена американца
  • globallookpress.com
  • © CNP/AdMedia

Джилл Байден приехала в Нью-Хейвен, штат Коннектикут, на встречу в рамках программы поддержки учебных программ, которые финансируются администрацией президента.

После того как она вышла из автомобиля, один из американцев, находившихся на улице, выкрикнул, что Байден является худшим президентом в мире, и заявил, что власти должны гражданам деньги за бензин.

Первая леди США при этом улыбнулась и поблагодарила его.

«Спасибо вам! Спасибо!» — сказала она и прошла в здание.

Ранее Байден обвинил президента России Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты, а также призвал управляющих АЗС в США снизить стоимость бензина.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить