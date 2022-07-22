NI: отставка премьера Италии Драги повлияет на единство Запада против России
- AP
- © Andrew Medichini
В статье говорится, что позиция Рима касательно конфликта России и Украины может существенно измениться после ухода Драги с должности главы правительства Италии.
Также отмечается, что изменение позиции Италии станет «серьёзным ударом по единой позиции Запада касательно поддержки Украины».
Ранее итальянский президент Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске парламента после того, как премьер-министр Марио Драги подал в отставку.
Также Маттарелла назначил досрочные выборы в парламент страны на 25 сентября.