Песков: Шойгу отправился в Турцию, где ожидается подписание документа по зерновому вопросу

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу отправился в Турцию, где ожидается подписание соглашения по зерновому вопросу.

«Да, мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию», — сказал Песков.

Он также заявил, что в Кремле могут подтвердить, что «сегодня готовится подписание» соглашения.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генсек ООН Антониу Гутерреш 22 июля подпишут в Стамбуле документ по разрешению проблемы экспорта украинского зерна.

Как уточнялось, в церемонии будут участвовать представители России и Украины.