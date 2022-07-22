Песков: Шойгу отправился в Турцию, где ожидается подписание документа по зерновому вопросу
- РИА Новости
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«Да, мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию», — сказал Песков.
Он также заявил, что в Кремле могут подтвердить, что «сегодня готовится подписание» соглашения.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генсек ООН Антониу Гутерреш 22 июля подпишут в Стамбуле документ по разрешению проблемы экспорта украинского зерна.
Как уточнялось, в церемонии будут участвовать представители России и Украины.