Гутерреш прибыл в Стамбул

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Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Стамбул, где 22 июля ожидается подписание договорённости об экспорте украинского и российского зерна и российских удобрений. Об этом сообщил РИА Новости заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.
Гутерреш прибыл в Стамбул
  • AP

«Он уже приземлился», — сказал он.

Ранее в Анкаре заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генсек ООН Антониу Гутерреш 22 июля подпишут в Стамбуле документ по разрешению проблемы экспорта украинского зерна.

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