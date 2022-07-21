Гутерреш прибыл в Стамбул

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Стамбул, где 22 июля ожидается подписание договорённости об экспорте украинского и российского зерна и российских удобрений. Об этом сообщил РИА Новости заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.

AP