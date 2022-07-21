Гутерреш прибыл в Стамбул
Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Стамбул, где 22 июля ожидается подписание договорённости об экспорте украинского и российского зерна и российских удобрений. Об этом сообщил РИА Новости заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.
- AP
«Он уже приземлился», — сказал он.
Ранее в Анкаре заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генсек ООН Антониу Гутерреш 22 июля подпишут в Стамбуле документ по разрешению проблемы экспорта украинского зерна.
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