Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против деления мира на политические блоки
- AP
- © Russian Foreign Ministry Press Service
Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Венгрия не заинтересована в блоковом делении мира. Мы выступаем за диалог между Востоком и Западом», — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, он подчеркнул, что Будапешт желает скорейшего урегулирования ситуации на Украине с помощью мирных переговоров.
- Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против деления мира на политические блоки
Также Сийярто заявил, что Венгрия намерена обсудить с Россией увеличение поставок газа.