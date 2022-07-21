Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против деления мира на политические блоки

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил против деления мира на политические блоки.
Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против деления мира на политические блоки
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Венгрия не заинтересована в блоковом делении мира. Мы выступаем за диалог между Востоком и Западом», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, он подчеркнул, что Будапешт желает скорейшего урегулирования ситуации на Украине с помощью мирных переговоров.

  • Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против деления мира на политические блоки

Также Сийярто заявил, что Венгрия намерена обсудить с Россией увеличение поставок газа.

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