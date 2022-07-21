Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто заявил, что никто не заинтересован, чтобы в Европе были кризисы.

«Никто не заинтересован в том, чтобы в Европе были кризисы. И хочу пожелать странам, которые подчёркнуто настаивают на том, что их политика будет определяться их национальными интересами… что это справедливое желание, абсолютно естественное, оно возобладает и будет уважаться», — сказал он.

Вместе с этим Лавров выразил сожаление в связи с тем, что в ЕС повестка формируется Соединёнными Штатами, а не странами — членами союза.

«Мне печально видеть, как Евросоюз следует по пути, который, по сути дела, указывают США, что коллективный Запад должен быть един: ни шагу назад, вправо-влево, только вперёд, куда укажет старший товарищ. Я могу только пожелать Евросоюзу, чтобы он преодолел нынешние трудности», — добавил министр.

Лавров: никто не заинтересован в появлении кризисов в Европе

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.