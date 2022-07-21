Американский писатель Стивен Кинг отказался от своих слов о Бандере

Американский писатель Стивен Кинг отказался от своих слов о Степане Бандере.

Кинг в своём Twitter рассказал, как пранкеры спросили его, что он думает о Бандере. Кинг, в свою очередь, назвал его «великим человеком».

«Настоящая чушь. Развод пранкеров. В этих словах нет правды», — добавил Кинг.

Ранее Кинг пообещал пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся Владимиром Зеленским, помочь в информационной войне.

Также пранкеры от лица Зеленского договорились с Кингом о роли в новой экранизации романа «Оно».

Кроме того, Кинг заявил, что очень важно, чтобы весь мир каждый день следил за новостями с Украины. По его словам, «нельзя позволить другим новостям занять центральное место».