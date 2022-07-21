Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли

Совет ЕС заявил, что Европейский союз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли.

Об этом говорится на сайте европейского органа.

«ЕС также вносит ряд разъяснений к существующим мерам, например, в сфере госзакупок, авиации и юстиции. Например, техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов, а запрет на заключение каких-либо сделок с российскими государственными организациями будет несколько ослаблен», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает также частичное эмбарго на золото.