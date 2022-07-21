Политолог Шаповалов назвал дежурной мерой новый пакет санкций против России
- Gettyimages.ru
- © Westend61
«Необходимо подчеркнуть, это такая дежурная мера, которая не имеет существенного содержания», — считает Шаповалов.
По словам политолога, шестой пакет санкций, касающийся вопросов энергетики, согласовывали несколько месяцев.
«Седьмой пакет приняли быстро, потому что в седьмом пакете нет серьёзных мер. ЕС придерживается стратегии дальнейшего ужесточения санкций против России, но эти санкции не имеют смысла», — заверил собеседник RT.
Ранее стало известно, что совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает также частичное эмбарго на золото.