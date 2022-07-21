Политолог Шаповалов назвал дежурной мерой новый пакет санкций против России

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал седьмой пакет санкций, введённый Евросоюзом против России.

«Необходимо подчеркнуть, это такая дежурная мера, которая не имеет существенного содержания», — считает Шаповалов.

По словам политолога, шестой пакет санкций, касающийся вопросов энергетики, согласовывали несколько месяцев.

«Седьмой пакет приняли быстро, потому что в седьмом пакете нет серьёзных мер. ЕС придерживается стратегии дальнейшего ужесточения санкций против России, но эти санкции не имеют смысла», — заверил собеседник RT.

Ранее стало известно, что совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает также частичное эмбарго на золото.