Захарова: Москва рассчитывает на скорейшее очищение ДНР от украинских неонацистов

Короткая ссылка
В Москве рассчитывают на очищение Донецкой Народной Республики в ближайшее время от украинских неонацистов союзными силами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Москва рассчитывает на скорейшее очищение ДНР от украинских неонацистов
  • © МИД России

«Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов», — заявила она.

По словам Захаровой, Луганск и другие населённые пункты Луганской Народной Республики находятся в большей безопасности после освобождения территории ЛНР от украинских боевиков.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости отметил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

Он добавил, что, по мере того как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, например HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить