В Москве рассчитывают на очищение Донецкой Народной Республики в ближайшее время от украинских неонацистов союзными силами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов», — заявила она.

По словам Захаровой, Луганск и другие населённые пункты Луганской Народной Республики находятся в большей безопасности после освобождения территории ЛНР от украинских боевиков.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости отметил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.

Он добавил, что, по мере того как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, например HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.