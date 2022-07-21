Захарова назвала символичным, что беспозвоночное в Африке назвали в честь Зеленского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала символичным тот факт, что учёные назвали останки морского беспозвоночного, найденного в Африке, в честь украинского президента Владимира Зеленского.
Захарова назвала символичным, что беспозвоночное в Африке назвали в честь Зеленского
  • РИА Новости

«Символично, да и похожи», — написала она в Telegram.

По данным британского научного журнала Royal Society Open Science, морское беспозвоночное животное назвали Ausichicrinites zelenskyyi.

Ранее группа учёных под руководством специалиста из Базельского музея естественной истории открыла новый ископаемый вид медведесобак.

Новый вид назвали «тартароцион» — в честь великана Тартаро из мифологии басков.

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