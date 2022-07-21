Байден заявил о намерении провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
«Я думаю, что в ближайшие десять дней поговорю (по телефону. — RT) с председателем КНР Си Цзиньпином», — приводит ТАСС его слова в ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединённые Штаты сохраняют каналы коммуникаций с Китаем.
Посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган отметил, что отношения Китая и США на данный момент не преодолели трудностей, которые появились во время президентства Дональда Трампа, но Пекин надеется, что позитивные сигналы от действующей американской администрации перейдут в конкретные дела.