Байден заявил о намерении провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден сообщил о намерении провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие десять дней.

«Я думаю, что в ближайшие десять дней поговорю (по телефону. — RT) с председателем КНР Си Цзиньпином», — приводит ТАСС его слова в ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединённые Штаты сохраняют каналы коммуникаций с Китаем.

Посол КНР в Соединённых Штатах Цинь Ган отметил, что отношения Китая и США на данный момент не преодолели трудностей, которые появились во время президентства Дональда Трампа, но Пекин надеется, что позитивные сигналы от действующей американской администрации перейдут в конкретные дела.