Mercosur отказал Зеленскому в просьбе выступить на саммите в Парагвае

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Южноамериканская торговая организация Mercosur отказала президенту Украины в выступлении на саммите в Парагвае, заявил замминистра иностранных дел страны Рауль Кано.
Mercosur отказал Зеленскому в просьбе выступить на саммите в Парагвае
  • AP

«Mercosur принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления консенсуса не было», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что на переговорах президентов Парагвая и Украины Зеленский искал возможности выступить перед лидерами Mercosur.

По словам замминистра, для диалога с Украиной у организации также нет условий и он не состоится.

29 июня президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев, где встретился с Зеленским.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что участие его страны в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от «состава участников» саммита.

Запланированное на 15—16 ноября мероприятие пройдёт на острове Бали.

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