Mercosur отказал Зеленскому в просьбе выступить на саммите в Парагвае
- AP
«Mercosur принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления консенсуса не было», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что на переговорах президентов Парагвая и Украины Зеленский искал возможности выступить перед лидерами Mercosur.
По словам замминистра, для диалога с Украиной у организации также нет условий и он не состоится.
29 июня президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев, где встретился с Зеленским.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что участие его страны в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от «состава участников» саммита.
Запланированное на 15—16 ноября мероприятие пройдёт на острове Бали.