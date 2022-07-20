Постпред США признала, что страна теряет влияние в ООН из-за задолженности

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США вынуждены конкурировать с другими странами по части влияния в ООН из-за большой задолженности перед всемирной организацией, заявила постпред Соединённых Штатов Линда Томас-Гринфилд.
Постпред США признала, что страна теряет влияние в ООН из-за задолженности
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«Мы оказались в положении, когда нам приходится соревноваться с соперниками в возможностях влияния на ООН. Нам нужно решить эту проблему (с задолженностью. — RT), чтобы успешно с ними конкурировать», — цитирует её ТАСС.

По словам Томас-Гринфилд, представители других стран обращают внимание на эту проблему. При этом, как заявила американский постпред, Китай пытается укрепить влияние в ООН за счёт продвижения своих представителей на различные посты.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью РИА Новости ранее заявил, что госдолг США и Японии сегодня приближается к половине ВВП всего мира.

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