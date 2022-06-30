В Совбезе России заявили, что госдолг США и Японии приближается к половине ВВП всего мира

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью РИА Новости заявил, что госдолг США и Японии сегодня приближается к половине ВВП всего мира.
В Совбезе России заявили, что госдолг США и Японии приближается к половине ВВП всего мира
  • Gettyimages.ru
  • © Roy Rochlin

По его словам, совокупный ВВП всего мира составляет $80—90 трлн.

«Госдолг США на данный момент — более 30 триллионов, и увеличивается он буквально не по дням, а по часам», — сказал Венедиктов. 

Он добавил, что долг Японии уже приближается к 10 трлн, а это более чем в 2,5 раза больше ВВП страны.

«Получается, что всего у двух стран коллективного Запада государственный долг стремительно приближается к половине ВВП всего земного шара», — сказал Венедиктов.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что для доллара наступила «точка невозврата» — многие страны уже ищут ему замену из опасений, связанных с гигантским госдолгом США.

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