В Совбезе России заявили, что госдолг США и Японии приближается к половине ВВП всего мира

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью РИА Новости заявил, что госдолг США и Японии сегодня приближается к половине ВВП всего мира.

По его словам, совокупный ВВП всего мира составляет $80—90 трлн.

«Госдолг США на данный момент — более 30 триллионов, и увеличивается он буквально не по дням, а по часам», — сказал Венедиктов.

Он добавил, что долг Японии уже приближается к 10 трлн, а это более чем в 2,5 раза больше ВВП страны.

«Получается, что всего у двух стран коллективного Запада государственный долг стремительно приближается к половине ВВП всего земного шара», — сказал Венедиктов.

Ранее экономист Егор Клопенко заявил, что для доллара наступила «точка невозврата» — многие страны уже ищут ему замену из опасений, связанных с гигантским госдолгом США.