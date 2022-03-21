Экономист Клопенко заявил о «точке невозврата» для доллара

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Для доллара наступила «точка невозврата» — многие страны уже ищут ему замену из опасений, связанных с гигантским госдолгом США, заявил экономист Егор Клопенко.
Экономист Клопенко заявил о «точке невозврата» для доллара
  • Legion-Media

Он напомнил, что в последние недели ряд стран сообщили о переходе на национальные валюты во взаимных расчётах.

«Всех их пугает тот факт, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу и он продолжает расти», — сказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

Клопенко отметил, что нельзя недооценивать и последствия блокировки российских активов на Западе в размере $300 млрд.

«Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США», — заключил он.

Ранее эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в материале для китайской газеты South China Morning Post предположил, что антироссийские санкции Запада могут вынудить ряд стран отказаться от валютных резервов в долларах и евро.

По мнению экономиста, теперь в качестве резервной валюты станут популярны юани.

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