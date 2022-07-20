Еврокомиссар допустил, что предложения ЕС по экономии газа могут стать обязательными
- Gettyimages.ru
Он отметил, что на данный момент заменить весь объём газа из России на энергоресурсы из других источников не представляется возможным.
«Поэтому необходимо начинать экономить. Пока предлагается делать это на добровольной основе, но в случае объявления экстремальной ситуации рекомендации станут обязательными для стран — членов Евросоюза», — цитирует еврокомиссара ТАСС.
Предложение Брюсселя предполагает сокращение потребления топлива на 15% на срок восемь месяцев.
Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel рассказал, что на фоне энергетического кризиса в стране сократил время принятия душа.
В апреле газета Bild посоветовала немцам мыться «по-кошачьи», отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.