Еврокомиссар допустил, что предложения ЕС по экономии газа могут стать обязательными

Предложения ЕС по экономии газа при возникновении экстремальной ситуации на энергетическом рынке могут стать для стран — членов обязательными к исполнению, заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

Он отметил, что на данный момент заменить весь объём газа из России на энергоресурсы из других источников не представляется возможным.

«Поэтому необходимо начинать экономить. Пока предлагается делать это на добровольной основе, но в случае объявления экстремальной ситуации рекомендации станут обязательными для стран — членов Евросоюза», — цитирует еврокомиссара ТАСС.

Предложение Брюсселя предполагает сокращение потребления топлива на 15% на срок восемь месяцев.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel рассказал, что на фоне энергетического кризиса в стране сократил время принятия душа.

В апреле газета Bild посоветовала немцам мыться «по-кошачьи», отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.