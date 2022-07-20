Еврокомиссар допустил, что предложения ЕС по экономии газа могут стать обязательными

Короткая ссылка
Предложения ЕС по экономии газа при возникновении экстремальной ситуации на энергетическом рынке могут стать для стран — членов обязательными к исполнению, заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.
Еврокомиссар допустил, что предложения ЕС по экономии газа могут стать обязательными
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что на данный момент заменить весь объём газа из России на энергоресурсы из других источников не представляется возможным.

«Поэтому необходимо начинать экономить. Пока предлагается делать это на добровольной основе, но в случае объявления экстремальной ситуации рекомендации станут обязательными для стран — членов Евросоюза», — цитирует еврокомиссара ТАСС.

Предложение Брюсселя предполагает сокращение потребления топлива на 15% на срок восемь месяцев.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel рассказал, что на фоне энергетического кризиса в стране сократил время принятия душа.

В апреле газета Bild посоветовала немцам мыться «по-кошачьи», отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить