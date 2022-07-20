Генконсул Авдеев: суд снял арест с задержанного в Индии российского сухогруза

Суд принял решение отпустить задержанный в индийском порту Кочин российский сухогруз, сообщил ТАСС генеральный консул России в Ченнаи Олег Авдеев.

По словам Авдеева, владелец российского судна и подавшая иск эстонская компания уладили все вопросы.

«После этого компания обратилась в Высокий суд Кералы и отозвала свой иск. Суд принял решение снять арест с судна, закрыть дело и разрешить ему выйти из порта», — рассказал генконсул.

Авдеев также поблагодарил почётного консула России в Тривандруме Ратишу Наиру, который быстро включился в ситуацию после задержания сухогруза.

Как ранее сообщили СМИ, суд в Индии арестовал российский сухогруз по иску эстонской компании якобы за неуплату за предоставленное топливо.

Российская сторона обратилась за разъяснениями в индийский МИД.