Генконсул Авдеев: суд снял арест с задержанного в Индии российского сухогруза
- РИА Новости
По словам Авдеева, владелец российского судна и подавшая иск эстонская компания уладили все вопросы.
«После этого компания обратилась в Высокий суд Кералы и отозвала свой иск. Суд принял решение снять арест с судна, закрыть дело и разрешить ему выйти из порта», — рассказал генконсул.
Авдеев также поблагодарил почётного консула России в Тривандруме Ратишу Наиру, который быстро включился в ситуацию после задержания сухогруза.
Как ранее сообщили СМИ, суд в Индии арестовал российский сухогруз по иску эстонской компании якобы за неуплату за предоставленное топливо.
Российская сторона обратилась за разъяснениями в индийский МИД.