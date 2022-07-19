Посольство России запросило разъяснения по поводу задержания сухогруза в Индии
- AFP
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Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.
«Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии», — сказали там.
Дипломаты обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего.
«Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа», — добавили в посольстве.
Как ранее сообщили СМИ, суд в Индии арестовал российский сухогруз по иску эстонской компании якобы за неуплату за предоставленное топливо.