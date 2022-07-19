Посольство России запросило разъяснения по поводу задержания сухогруза в Индии

Посольство России в Индии знает о задержании в порту Кочин российского сухогруза. Российская сторона обратилась за разъяснениями в индийский МИД.

Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

«Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии», — сказали там.

Дипломаты обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего.

«Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа», — добавили в посольстве.

Как ранее сообщили СМИ, суд в Индии арестовал российский сухогруз по иску эстонской компании якобы за неуплату за предоставленное топливо.