Байден анонсировал проведение саммита США — Африка 13—15 декабря в Вашингтоне

Американский президент Джо Байден объявил о проведении саммита с лидерами африканских стран, который намечен на 13—15 декабря в Вашингтоне.

«Я с нетерпением ожидаю, что приму лидеров стран Африканского континента в Вашингтоне 13—15 декабря 2022 года на саммите лидеров США и Африки», — говорится в заявлении американского президента.

Отмечается, что в ходе саммита планируется обсудить сотрудничество Соединённых Штатов и африканских стран, взаимодействие в экономической сфере, а также вопросы здравоохранения и борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

Ранее в США прошёл Саммит Америк.