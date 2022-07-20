Байден анонсировал проведение саммита США — Африка 13—15 декабря в Вашингтоне

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Американский президент Джо Байден объявил о проведении саммита с лидерами африканских стран, который намечен на 13—15 декабря в Вашингтоне.
Байден анонсировал проведение саммита США — Африка 13—15 декабря в Вашингтоне
  • Gettyimages.ru

«Я с нетерпением ожидаю, что приму лидеров стран Африканского континента в Вашингтоне 13—15 декабря 2022 года на саммите лидеров США и Африки», — говорится в заявлении американского президента.

Отмечается, что в ходе саммита планируется обсудить сотрудничество Соединённых Штатов и африканских стран, взаимодействие в экономической сфере, а также вопросы здравоохранения и борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

Ранее в США прошёл Саммит Америк.

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