Лавров: в ядерной войне не может быть победителя 

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости заявил, что российская позиция заключается в том, что в ядерной войне не может быть победителя.
Лавров: в ядерной войне не может быть победителя 
  • РИА Новости

«Мы были инициаторами не одного заявления — и российско-американского, и постоянных членов Совбеза ООН — о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не может быть развязана», — сказал он. 

Лавров отметил, что это позиция России, на которой она будет очень твёрдо стоять.

Также он напомнил о доктрине России, которая чётко объясняет, в каком случае Москва может применить ядерное оружие.

  • Лавров: в ядерной войне не может быть победителя

Кроме того, Лавров в интервью RT и РИА Новости высказался о переговорах Москвы и Киева.

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