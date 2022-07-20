Die Welt: Шольц, несмотря на обещания Зеленскому, сократил поставки оружия Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сократил военную поддержку Украины со стороны Германии, несмотря на противоположные обещания украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Как пишет Die Welt, это следует из списка доставленного в Киев оружия, который 21 июня опубликовало само федеральное правительство.

В материале говорится, что в бундестаге нарастает недовольство очевидным несоответствием заявлений канцлера его действиям.

«Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации ФРГ», — заявил изданию парламентский глава фракции ХДС Торстен Фрай.

Ранее глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила об ограниченности ресурсов бундесвера для дальнейшей военной помощи Украине.

По словам министра, глава украинского Минобороны Алексей Резников уже проинформирован об ограниченных возможностях поставок бундесвера.