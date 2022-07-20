Глава МИД ФРГ выступила за развитие экономических отношений с Азией

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости развивать более тесные экономические отношения со странами Азии.

«Установление более тесных экономических отношений именно с этими странами, на мой взгляд, также уменьшило бы нашу собственную зависимость», — приводит ТАСС слова Бербок в интервью новостному порталу thepioneer.de.

По её словам, производить всё в Европе невозможно в условиях глобализованного мира.

11 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важным стремление к многополярному миру. Он выразил уверенность, что мир «уже не будет биполярным», как после Второй мировой войны.

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