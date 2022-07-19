Путин: санкции Запада против Сирии приводят к плачевным результатам

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Санкции Запада против Сирии приводят к плачевным результатам. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам поездки в Иран.

RT ведёт трансляцию.

«Санкции, которые введены в отношении Сирии, сирийского народа, приводят к плачевным результатам», — заявил Путин.

Он отметил, что почти 90% населения Сирии проживают за чертой бедности.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана опубликовало итоговое заявление, в котором говорится, что президент России Владимир Путин, иранский лидер Ибрагим Раиси и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Тегеране подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами.

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