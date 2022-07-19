Путин: по итогам саммита России, Турции и Ирана было принято совместное заявление

Российский лидер Владимир Путин заявил, что по итогам трёхсторонней встречи в Тегеране с участием глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию было принято совместное заявление.

«Встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию была действительно полезной и весьма содержательной. В деловой и конструктивной атмосфере мы вместе с господином Раиси и господином Эрдоганом предметно обсудили ключевые аспекты нашего взаимодействия по Сирии», — сказал Путин после саммита.

Российский лидер также отметил, что Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии.

«В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укрепления трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — заявил он.

Ранее Путин назвал результативной работу России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии.