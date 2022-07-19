Путин заявил, что следующий астанинский саммит «тройки» должен пройти в России
- РИА Новости
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«Следующий саммит астанинской «тройки» по очерёдности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России», — заявил Путин.
Ранее президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.
Путин назвал результативной работу России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии.