Путин заявил, что следующий астанинский саммит «тройки» должен пройти в России

Следующий саммит президентов России, Турции и Ирана в астанинском формате пройдёт в России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе трёхстороннего саммита в Тегеране.

«Следующий саммит астанинской «тройки» по очерёдности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России», — заявил Путин.

Ранее президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган начали встречу глав государств астанинской «тройки» по сирийскому урегулированию.

Путин назвал результативной работу России, Ирана и Турции по разрешению кризиса в Сирии.