Путин: не все вопросы по вывозу украинского зерна ещё решены
- РИА Новости
- © Сергей Савостьянов
Он поблагодарил Эрдогана за посреднические усилия по предоставлению Турцией площадки для переговоров по проблеме вывоза зерна через Чёрное море.
«При вашем посредничестве мы продвинулись вперёд. Не все вопросы, правда, ещё решены, но то, что движение есть, уже хорошо», — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Тегеране.
19 июля Путин прибыл в Иран на саммит с участием иранского и турецкого коллег.