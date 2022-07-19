В МИД Франции заявили, что под новые санкции ЕС подпали 55 россиян

Под новые санкции Евросоюза против России подпали 55 человек. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

«Мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек», — цитирует её РИА Новости.

Колонна отметила, что также власти ЕС приняли решение о введении запрета на импорт золота из России.

18 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций Европейского союза. По его словам, новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения. Также в пакет включены 48 физических лиц и девять организаций.