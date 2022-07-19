В МИД Франции заявили, что под новые санкции ЕС подпали 55 россиян
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«Мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек», — цитирует её РИА Новости.
Колонна отметила, что также власти ЕС приняли решение о введении запрета на импорт золота из России.
18 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций Европейского союза. По его словам, новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения. Также в пакет включены 48 физических лиц и девять организаций.