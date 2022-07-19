Полянский: Россия категорически отвергает обвинения в похищении детей на Украине

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обвинения в адрес российской стороны о похищении детей на Украине несостоятельны и Москва их категорически отвергает.
Полянский: Россия категорически отвергает обвинения в похищении детей на Украине
  • AFP
  • © John Minchillo / POOL

«Согласно данным Межведомственного координационного штаба, по состоянию на 12 июля с начала специальной военной операции из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию России эвакуированы 2 497 432 человека, из которых 392 890 — дети. Все эти люди выехали в нашу страну добровольно, спасая свою жизнь и жизнь своих детей», — цитирует его ТАСС.

Полянский подчеркнул, что все обвинения украинской стороны несостоятельны.

«Мы категорически отвергаем несостоятельные утверждения о том, что российские власти занимаются похищением детей», — указал дипломат.

Ранее Полянский заявил, что российская сторона передаст Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу материалы о включении данных 327 детей в базу украинского сайта «Миротворец».

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