Климатолог Киселёв сообщил о проблемах с дефицитом пресной воды
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«В России дефицит пресной воды наблюдается в Краснодарском крае. На Аравийском полуострове опресняют практически всю воду, потому что у них нет рек», — сказал он в беседе с Радио 1.
По словам специалиста, согласно ряду прогнозов, к середине века в мире появятся «водные беженцы», так как ситуация ухудшается: там, где часто бывают ливни, они усилятся, а на засушливых территориях засухи будут только сильнее.
«Наиболее опасные зоны в этом смысле — это, конечно, Африка и Средняя Азия. Оттуда, соответственно, могут направляться беженцы. Я думаю, что африканские беженцы до России не доберутся, поскольку по дороге есть достаточно мест, где им удастся осесть. А вот Средняя Азия — это к нам», — добавил Киселёв.
Оценивая ситуацию в России, он отметил, что на территории страны в год происходит 371 случай погодного катаклизма. Тенденция идёт к увеличению, так как число катаклизмов по сравнению с прошлым столетием увеличилось почти в два раза.
При этом климатолог выразил уверенность в том, что России вряд ли коснётся дефицит пресной воды.
«Наша страна относительно богата водными ресурсами. У нас есть мощные реки, водохранилища, поэтому мы находимся в числе стран с благоприятными водными ресурсами», — подытожил он.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее заявил, что «из-за обильных осадков, выпавших на территории Республики Крым, а также благодаря реализации резервных мероприятий, которые выполнялись по поручению (вице-премьера России Хуснуллина. — RT) Марата Шакирзяновича: бурения скважин, запуска в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора и т.д., — можно уже с уверенностью сказать, что дефицит воды Крыму не угрожает».