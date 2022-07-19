Климатолог Киселёв сообщил о проблемах с дефицитом пресной воды

Пресная вода распределена по земному шару неравномерно, что провоцирует проблему её дефицита, заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв.

«В России дефицит пресной воды наблюдается в Краснодарском крае. На Аравийском полуострове опресняют практически всю воду, потому что у них нет рек», — сказал он в беседе с Радио 1.

По словам специалиста, согласно ряду прогнозов, к середине века в мире появятся «водные беженцы», так как ситуация ухудшается: там, где часто бывают ливни, они усилятся, а на засушливых территориях засухи будут только сильнее.

«Наиболее опасные зоны в этом смысле — это, конечно, Африка и Средняя Азия. Оттуда, соответственно, могут направляться беженцы. Я думаю, что африканские беженцы до России не доберутся, поскольку по дороге есть достаточно мест, где им удастся осесть. А вот Средняя Азия — это к нам», — добавил Киселёв.

Оценивая ситуацию в России, он отметил, что на территории страны в год происходит 371 случай погодного катаклизма. Тенденция идёт к увеличению, так как число катаклизмов по сравнению с прошлым столетием увеличилось почти в два раза.

При этом климатолог выразил уверенность в том, что России вряд ли коснётся дефицит пресной воды.

«Наша страна относительно богата водными ресурсами. У нас есть мощные реки, водохранилища, поэтому мы находимся в числе стран с благоприятными водными ресурсами», — подытожил он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее заявил, что «из-за обильных осадков, выпавших на территории Республики Крым, а также благодаря реализации резервных мероприятий, которые выполнялись по поручению (вице-премьера России Хуснуллина. — RT) Марата Шакирзяновича: бурения скважин, запуска в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора и т.д., — можно уже с уверенностью сказать, что дефицит воды Крыму не угрожает».