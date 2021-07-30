Аксёнов заявил, что дефицит воды Крыму не угрожает

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что «из-за обильных осадков, выпавших на территории Республики Крым, а также благодаря реализации резервных мероприятий, которые выполнялись по поручению (вице-премьера России Хуснуллина. — RT) Марата Шакирзяновича: бурения скважин, запуска в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора и т.д., можно уже с уверенностью сказать, что дефицит воды Крыму не угрожает».

Соответствующее заявление опубликовано на странице Аксёнова в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что «при этом выполняются все поручения президента России Владимира Владимировича Путина и председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина по обеспечению региона пресной водой».

Также вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в Крыму накоплен двухгодичный запас пресной воды.