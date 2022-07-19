Посол России Андреев сообщил о возбуждении в Польше дела по факту нападения на него 9 мая

Посол России Сергей Андреев сообщил о возбуждении в Польше дела по факту нападения на него 9 мая.

«Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили, что возбудили уголовное дело», — сказал посол РИА Новости.

9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Сам дипломат позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.