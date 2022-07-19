Правозащитник Мельников призвал генпрокурора США повлиять на оказание медпомощи россиянину Буту

Вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников призвал генпрокурора США Меррика Гарланда принять меры по восстановлению прав и оказанию медпомощи россиянину Виктору Буту, содержащемуся в американской тюрьме Мэрион. Текст обращения имеется в распоряжении RT.

В обращении к генпрокурору США Мельников отметил, что жена Бута обратилась к нему с заявлением о нарушении прав её супруга.

«Состояние здоровья Бута вызывает большую озабоченность в настоящий момент. По предварительной информации, у него обострился ряд хронических заболеваний в результате перенесённого им COVID-19 и отсутствия необходимой медицинской помощи», — заявил Мельников.

По словам правозащитника, в соответствии с симптомами, о которых Бут сообщил супруге, дерматолог составил предварительную историю болезни. В обращении говорится, что «нельзя исключить наличие генерализованного герпетического поражения, которое на фоне ослабленного иммунитета (перенесённый COVID-19, нехватка витаминов, солнца, свежего воздуха) может привести к ещё большему распространению заболевания, вплоть до крайне тяжёлых форм поражения, например герпетического менингита».

Также Мельников обратил внимание на то, что у Бута порок сердца. Он подчеркнул важность оказания заключённому своевременной квалифицированной медпомощи.

«На основе Конституции США, Международного пакта о гражданских и политических правах прошу вас на основании обращения восстановить нарушенные права гражданина России Виктора Бута, принять меры по проведению необходимой диагностики состояния его здоровья с последующим назначением необходимой терапии с целью оказания квалифицированной медицинской помощи», — заявил правозащитник.

В июне адвокат Виктора Бута Стив Зиссу заявил, что защита российского бизнесмена, который отбывает 25-летний тюремный срок в Соединённых Штатах, готовит судебный иск против американского бюро тюрем в связи с тем, что россиянину не оказывают квалифицированную медицинскую помощь.