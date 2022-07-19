Богданов допустил, что после визита Путина в Иран у него может состояться контакт с Асадом
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«Не только с Асадом, но и с другими руководителями… мы всегда рады контактам с руководством (Сирии)», — сказал он РИА Новости.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков при этом сообщил ТАСС, что пока планов созваниваться с Асадом у Путина нет, «но если президент посчитает необходимым, он с ним свяжется».
19 июля в Тегеране состоится встреча руководителей России, Ирана и Турции.