Богданов допустил, что после визита Путина в Иран у него может состояться контакт с Асадом

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов допустил, что после визита президента Владимира Путина в Тегеран может состояться его контакт с лидером Сирии Башаром Асадом.
Богданов допустил, что после визита Путина в Иран у него может состояться контакт с Асадом
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Не только с Асадом, но и с другими руководителями… мы всегда рады контактам с руководством (Сирии)», — сказал он РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков при этом сообщил ТАСС, что пока планов созваниваться с Асадом у Путина нет, «но если президент посчитает необходимым, он с ним свяжется».

19 июля в Тегеране состоится встреча руководителей России, Ирана и Турции.

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