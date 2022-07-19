ЕК: санкции против России не затрагивают связанные с транспортировкой газа технологии

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что санкции Евросоюза в отношении России не затрагивают товары и технологии, связанные с транспортировкой природного газа.

«Санкционный режим ЕС не затрагивает товары или технологии, которые связаны с транспортировкой природного газа», — ответил он на вопрос, который касался, в частности, ситуации с турбинами для газопровода «Северный поток». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттаве тяжело далось решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток».