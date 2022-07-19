EUobserver: в чёрный список ЕС могут включить Безрукова и Машкова

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Новый чёрный список ЕС включает 47 физических и восемь юридических лиц, а также запрет импорта российского золота.
EUobserver: в чёрный список ЕС могут включить Безрукова и Машкова
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом пишет EUobserver.

Отмечается, что большинство попавших в список являются российскими военачальниками или политиками.

Но в него также включены российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций Европейского союза. По его словам, новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения.

Также в новый пакет санкций включены 48 физических лиц и девять организаций.

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