EUobserver: в чёрный список ЕС могут включить Безрукова и Машкова
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Об этом пишет EUobserver.
Отмечается, что большинство попавших в список являются российскими военачальниками или политиками.
Но в него также включены российские актёры Сергей Безруков и Владимир Машков.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций Европейского союза. По его словам, новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения.
Также в новый пакет санкций включены 48 физических лиц и девять организаций.