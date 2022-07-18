В Британии прошёл третий тур выборов на пост премьера страны
- AP
Об этом информирует телеканал Sky News.
Экс-глава Минфина Риши Сунак набрал 115 голосов, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт — 82, глава МИД Лиз Трасс — 71, бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок — 58.
Председатель комитета палаты общин Том Тугендхат выбыл из борьбы за пост премьера, набрав 31 голос.
7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.