В Британии прошёл третий тур выборов на пост премьера страны

В Британии прошёл третий тур выборов на пост премьера страны, по его итогам борьбу будут продолжать четыре кандидата.

AP

Об этом информирует телеканал Sky News. Экс-глава Минфина Риши Сунак набрал 115 голосов, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт — 82, глава МИД Лиз Трасс — 71, бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок — 58. Председатель комитета палаты общин Том Тугендхат выбыл из борьбы за пост премьера, набрав 31 голос. 7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.