Вучич заявил о нарушении Хорватией европейского принципа после запрета на въезд в Ясеновац

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Президент Сербии Александр Вучич в своём обращении заявил, что Хорватия нарушила основной европейский принцип — свободы передвижения, запретив ему въезд на территорию комплекса концлагеря Ясеновац.
Вучич заявил о нарушении Хорватией европейского принципа после запрета на въезд в Ясеновац
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Мы находимся на европейском пути и думали, что свобода перемещения и свободный поток людей — это самая большая европейская свобода», — цитирует его ТАСС.

Вучич отметил, что он является первым сербским лидером, решившим посетить Ясеновац, тем самым «отдав дань» всем жертвам концлагеря.

Он подчеркнул, что не понимает причин такого отношения со стороны Хорватии.

Хорватские власти ранее запретили Вучичу посетить бывший концлагерь Второй мировой войны, а также мемориальный центр Ясеновац в частном порядке.

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии.

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