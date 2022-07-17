МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета Вучичу посетить Ясеновац

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии из-за запрета сербскому президенту Александру Вучичу посетить бывший концлагерь Ясеновац.

Об этом глава МИД Сербии Никола Селакович заявил на брифинге в министерстве.

«МИД Сербии вручил ноту, которую отказалась принять поверенная в делах посольства Хорватии, поэтому зачитаю её здесь», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, сербское внешнеполитическое ведомство шокировано «антицивилизационным и антиевропейским» решением хорватской стороны и Сербия намерена предпринять ответные шаги в рамках международного права.

Как сообщает агентство, хорватские власти ранее запретили Вучичу посетить бывший концлагерь Второй мировой войны, а также мемориальный центр Ясеновац в частном порядке.