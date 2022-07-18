Боррель: ЕС создаст механизм наказания за дезинформацию против демократии

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Евросоюз создаст механизм, позволяющий наказывать тех, кто подрывает основы демократии и демократических институтов с использованием дезинформации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель: ЕС создаст механизм наказания за дезинформацию против демократии
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом сообщает ТАСС.

«Дезинформация — это оружие войны. Поэтому мы приступаем к созданию механизма, позволяющего привлекать к ответственности тех, кто подрывает демократию и наши демократические институты с использованием дезинформации», — сказал он после встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

2 марта Европейский союз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.

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