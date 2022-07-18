Боррель: ЕС направит Украине оружия ещё на €500 млн

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз направит Украине оружия ещё на €500 млн.
Боррель: ЕС направит Украине оружия ещё на €500 млн
  • AFP
  • © GENYA SAVILOV

«Все министры были едины в позиции о необходимости продолжать всестороннюю поддержку Украины и приняли политическое решение о выделении нового транша на военную помощь», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Боррель не назвал конкретных сроков выделения нового финансирования.

Таким образом, общая сумма выделенного ЕС финансирования  на военную помощь Украине составила €2,5 млрд.

Ранее Боррель в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить