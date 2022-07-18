Боррель: ЕС направит Украине оружия ещё на €500 млн

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз направит Украине оружия ещё на €500 млн.

«Все министры были едины в позиции о необходимости продолжать всестороннюю поддержку Украины и приняли политическое решение о выделении нового транша на военную помощь», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Боррель не назвал конкретных сроков выделения нового финансирования.

Таким образом, общая сумма выделенного ЕС финансирования на военную помощь Украине составила €2,5 млрд.

Ранее Боррель в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.