Глава МИД Австрии Шалленберг: отказ от российского газа не обсуждается
- AP
- © Hannibal Hanschke
Министр отметил, что в Австрии с самого начала выступали за введение санкций, которые затронут Россию, а не вернутся в Евросоюз бумерангом.
Он рассказал, что велась жёсткая дискуссия о прекращении импорта российского газа в ЕС.
«И мы, как и ряд других стран ЕС, чётко сказали — это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас», — приводит его слова РИА Новости.
Шалленберг подчеркнул, что неоходимо быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане.
Также Шалленберг заявил, что антироссийские санкции сказываются на Австрии.
При этом антироссийские санкции он считает необходимыми.