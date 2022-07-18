Глава МИД Австрии Шалленберг: отказ от российского газа не обсуждается

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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что отказ от российского газа не обсуждается.
Глава МИД Австрии Шалленберг: отказ от российского газа не обсуждается
  • AP
  • © Hannibal Hanschke

Министр отметил, что в Австрии с самого начала выступали за введение санкций, которые затронут Россию, а не вернутся в Евросоюз бумерангом.

Он рассказал, что велась жёсткая дискуссия о прекращении импорта российского газа в ЕС.

«И мы, как и ряд других стран ЕС, чётко сказали — это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас», — приводит его слова РИА Новости.

Шалленберг подчеркнул, что неоходимо быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане.

Также Шалленберг заявил, что антироссийские санкции сказываются на Австрии.

При этом антироссийские санкции он считает необходимыми.

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