Глава МИД Австрии Шалленберг: отказ от российского газа не обсуждается

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что отказ от российского газа не обсуждается.

Министр отметил, что в Австрии с самого начала выступали за введение санкций, которые затронут Россию, а не вернутся в Евросоюз бумерангом.

Он рассказал, что велась жёсткая дискуссия о прекращении импорта российского газа в ЕС.

«И мы, как и ряд других стран ЕС, чётко сказали — это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас», — приводит его слова РИА Новости.

Шалленберг подчеркнул, что неоходимо быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане.

Также Шалленберг заявил, что антироссийские санкции сказываются на Австрии.

При этом антироссийские санкции он считает необходимыми.