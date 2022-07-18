Глава МИД Чехии предложил пересмотреть основы отношений ЕС с Россией
- AP
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Соответствующее заявление он сделал перед началом заседания в Брюсселе министров иностранных дел стран ЕС.
«Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — цитирует Липавского РИА Новости.
Он отметил, что в своём выступлении призовёт «подумать, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России».
Ранее сообщалось, что визы и разрешения на пребывание граждан России в Чехии не будут выдаваться до 2023 года.