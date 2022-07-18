Die Welt: курорт Баден-Баден в Германии опустел без россиян

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Курорт Баден-Баден в Германии опустел без российских граждан, это обернётся для него серьёзными экономическими последствиями. Об этом сообщила газета Die Welt.
Die Welt: курорт Баден-Баден в Германии опустел без россиян
  • globallookpress.com
  • © Felix Kästle/dpa

В статье говорится, что Баден-Баден в течение 200 лет был «местом притяжения для русских». Автор пишет, что город вряд ли сможет себе вернуть симпатии россиян.

По данным газеты, привычная ситуация в Баден-Бадене поменялась после начала спецоперации на Украине. Отмечается, что в связи с ситуацией на Украине в зале для оздоровительных водных процедур в Баден-Бадене убрали флаг России, при этом на городской ратуше вывесили украинский флаг.

В Баден-Бадене зарегистрировано около 1150 жителей с российским паспортом и ещё столько же с двойным гражданством. 

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок исключила возможность ослабления антироссийских санкций.

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