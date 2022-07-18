РБК: в России в визовых центрах Франции и Греции возникли очереди на оформление «шенгена»

В России в визовых центрах Франции и Греции закончились места на подачу документов за шенгенскими визами на июль.

Об этом пишет РБК на основе опроса турфирм.

«Если мы говорим о записи на французскую визу, то ждать места придётся месяц-полтора», — заявила гендиректор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова.

Директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин сообщил, что греческое консульство ограничило приём документов 150 паспортами в день со всей России и ввело запись на эту квоту.

«Квота на июль уже закрыта, записаться уже невозможно. Квоту на август, по имеющей информации, скоро должны открыть, но думаю, что она тоже быстро разойдётся», — сказал Гаркушин.

Проблемы с записью на подачу документов через визовый центр Франции подтверждает и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

4 июля сообщалось, что генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов. По словам сотрудницы диппредставительства, были проблемы в связи с отъездом сотрудников.

27 июня МИД России заявил об ответных мерах на действия властей Греции. Отмечается, что восемь греческих дипломатических сотрудников в России были объявлены персонами нон грата.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.