В Siemens Energy не стали комментировать ситуацию с турбиной для «Северного потока»
- Legion-Media
«Мы не даём информации на этот счёт. Турбина не является нашей собственностью», — сказал ТАСС представитель Siemens Energy.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттаве тяжело далось решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток».