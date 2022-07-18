В Siemens Energy не стали комментировать ситуацию с турбиной для «Северного потока»

Компания Siemens Energy не даёт комментариев относительно процесса доставки из Канады турбины Siemens, которая необходима для «Северного потока».

«Мы не даём информации на этот счёт. Турбина не является нашей собственностью», — сказал ТАСС представитель Siemens Energy.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттаве тяжело далось решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток».