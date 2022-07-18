В Siemens Energy не стали комментировать ситуацию с турбиной для «Северного потока»

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Компания Siemens Energy не даёт комментариев относительно процесса доставки из Канады турбины Siemens, которая необходима для «Северного потока».
В Siemens Energy не стали комментировать ситуацию с турбиной для «Северного потока»
  • Legion-Media

«Мы не даём информации на этот счёт. Турбина не является нашей собственностью», — сказал ТАСС представитель Siemens Energy.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттаве тяжело далось решение о передаче ФРГ турбины для газопровода «Северный поток».

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