Четыре человека стали жертвами стрельбы в штате Индиана

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В результате стрельбы неподалёку от Индианаполиса, в штате Индиана, погибли четыре человека, ещё двое получили ранения.

Как сообщает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти, вооружённый мужчина открыл стрельбу в торговом центре. Он убил троих человек и ранил ещё двоих до того, как его застрелил другой вооружённый посетитель ТЦ.

Полиция обследует район, где произошла стрельба. Также на место преступления прибыли сапёры из-за подозрительного рюкзака, который нашли в одной из туалетных комнат торгового центра.

В начале июля власти штата Нью-Йорк приняли решение об ужесточении правил хранения оружия.

Позднее президент США Джо Байден пообещал восстановить запрет на штурмовые винтовки и магазины повышенной ёмкости, а также ужесточить правила владения оружием.

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