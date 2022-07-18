Четыре человека стали жертвами стрельбы в штате Индиана

В результате стрельбы неподалёку от Индианаполиса, в штате Индиана, погибли четыре человека, ещё двое получили ранения.

Как сообщает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти, вооружённый мужчина открыл стрельбу в торговом центре. Он убил троих человек и ранил ещё двоих до того, как его застрелил другой вооружённый посетитель ТЦ.

Полиция обследует район, где произошла стрельба. Также на место преступления прибыли сапёры из-за подозрительного рюкзака, который нашли в одной из туалетных комнат торгового центра.

В начале июля власти штата Нью-Йорк приняли решение об ужесточении правил хранения оружия.

Позднее президент США Джо Байден пообещал восстановить запрет на штурмовые винтовки и магазины повышенной ёмкости, а также ужесточить правила владения оружием.