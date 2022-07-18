Fox3 Now: два самолёта столкнулись в аэропорту Лас-Вегаса
Как сообщает телеканал Fox3 Now со ссылкой на департамент авиации округа Кларк, в результате инцидента погибло много людей, однако более конкретной информации не приводится.
В то же время в полиции заявили, что пока не могут подтвердить данные о жертвах.
Инцидент расследует Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.
Ранее сообщалось, что к западу от города Кавала на востоке страны потерпел крушение самолёт семейства «Ан».
Позже стало известно, что обнаружили тела всех восьми членов экипажа, погибших при крушении украинского самолёта.