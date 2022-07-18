Fox3 Now: два самолёта столкнулись в аэропорту Лас-Вегаса

В аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе столкнулись два самолёта, есть жертвы.

Как сообщает телеканал Fox3 Now со ссылкой на департамент авиации округа Кларк, в результате инцидента погибло много людей, однако более конкретной информации не приводится.

В то же время в полиции заявили, что пока не могут подтвердить данные о жертвах.

Инцидент расследует Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.

Ранее сообщалось, что к западу от города Кавала на востоке страны потерпел крушение самолёт семейства «Ан».

Позже стало известно, что обнаружили тела всех восьми членов экипажа, погибших при крушении украинского самолёта.